Зачем Россия поднимала в воздух самолет-разведчик А-50 в Беларуси? 14.07.2022, 7:46

Военный эксперт объяснил.

Полеты самолета-разведчика А-50, который барражирует в небе Беларуси и поднялся в воздух вчера около 13:00, связаны с обстрелами в Запорожье и других регионах.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов на своем Youtube-канале.

По его словам, вчерашние полеты А-50 также связаны с воздушной тревогой по всей территории Украины, которая была после 14:00.

"Дело в том, что сегодня и завтра, 13 и 14 июля, в городе Стамбул проходят четырехсторонние переговоры между Россией, Украиной, ООН и Турцией по разблокированию наших портов и организации вывоза зерна для доставки в те страны, в которые мы его доставляем. Я думаю, что не случайно незадолго до этого были воздушная тревога и удар по Запорожью, а также самолет-разведчик в небе Беларуси – все по времени примерно совпало. Прямая связь. Россия даже таким образом пытается усилить свои переговорные позиции", – пояснил Жданов.

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