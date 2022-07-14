Зачем Россия поднимала в воздух самолет-разведчик А-50 в Беларуси?
- 14.07.2022, 7:46
Военный эксперт объяснил.
Полеты самолета-разведчика А-50, который барражирует в небе Беларуси и поднялся в воздух вчера около 13:00, связаны с обстрелами в Запорожье и других регионах.
Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов на своем Youtube-канале.
По его словам, вчерашние полеты А-50 также связаны с воздушной тревогой по всей территории Украины, которая была после 14:00.
"Дело в том, что сегодня и завтра, 13 и 14 июля, в городе Стамбул проходят четырехсторонние переговоры между Россией, Украиной, ООН и Турцией по разблокированию наших портов и организации вывоза зерна для доставки в те страны, в которые мы его доставляем. Я думаю, что не случайно незадолго до этого были воздушная тревога и удар по Запорожью, а также самолет-разведчик в небе Беларуси – все по времени примерно совпало. Прямая связь. Россия даже таким образом пытается усилить свои переговорные позиции", – пояснил Жданов.