«Идет волна ковида, а вакцины для бустерной дозы нет» 14.07.2022, 8:23

1,872

Куда в Беларуси делся «Спутник V», который нужен для тех, кто уже привился?

В конце июня белорусские медики предупредили: очередная волна ковида не за горами, и призвали всех привиться. Минчанка Ирина очень серьезно относится к вакцинации: во-первых, от коронавируса умерли ее близкие, во-вторых, она врач. Женщина и ее родные сделали уже не только основную прививку, но и одну бустерную дозу. Сейчас пришло время делать вторую. Правда, все оказалось не так просто, пишет zerkalo.io.

Напомним, в Беларуси людей прививали и прививают тремя вакцинами — российскими «Спутник V» и «Спутник Лайт», а также китайской Vero Cell.

— Изначально делается сама прививка «Спутник V» двукратно. Затем не ранее, чем через полгода мы делали ревакцинацию. Это была уже «Спутник Лайт», — объясняет Ирина. — Через полгода нужна еще одна бустерная доза. И это уже должна быть «Спутник V». Но ее нет нигде. Ни в Минске, ни в Минской области точно. Коллеги говорят, что нет ее по всей стране. Сейчас есть только «Спутник Лайт». Везде пишут, что волна ковида опять идет. Для формирования иммунитета нужно 3−4 недели, хочется вовремя все сделать.

Действительно ли указанной вакцины нет по всей стране и когда она будет? С этими вопросами журналистка «Зеркала» позвонила на горячую линию Минздрава как частное лицо.

— «Спутником Лайт» делают. «Спутника V» нет сейчас. Она не пропала. Ее израсходовали — и все, — ответила дежурная.

— А когда будет? Нужно же делать бустер? Сейчас волна идет.

— Я вам еще раз говорю, делают «Спутником Лайт». Когда будет вакцина, сказать не могу. По поставкам у нас информации нет.

— Нам сказали, что для второй бустерной дозы нужен «Спутник V»…

— Делают «Спутником Лайт» бустерную вакцинацию, потому что когда будет «Спутник V», неизвестно.

— А эффект такой же будет? Рекомендуют-то «Спутник V».

— Ну почему не будет? Будет. Там же суть практически одна и та же. Прививка от одной и той же инфекции. Конечно будет, чего не будет.

О том, когда будут поставки «Спутник V» мы позвонили и в областное отделение «Белфармации». Там подтвердили: этой вакцины нет ни в области, ни в стране.

— Мы даже не получали «Спутник V» на область. Я не помню, чтобы мы его закупали. Помню, что это была самая первая поставка в конце 2020 года. Разовая, и больше ее не было. Теперь только «Спутник Лайт», — отметили в «Белфармации».

Между тем, на сайте минздрава есть приказ № 794 от 14 июня 2022 года. В нем — инструкция о порядке проведения основной и бустерной вакцинации.

В пункте 5 инструкции четко говорится, что для привитых «Спутник V» или Vero Cell первая бустерная доза делается «Спутник Лайт». Если же основная прививка была сделана «Спутник Лайт», то тогда по инструкции человека прививают вторым компонентом «Спутник V».

Дальше порядок следующий. Если первая бустерная вакцина была «Спутник Лайт», то следующая делается вторым компонентом «Спутник V».

— Они противоречат своей же инструкции, когда говорят, что будут делать прививки «Спутник Лайт» вместо «Спутник V», — объясняет Ирина. — Тем более, что второй компонент, которого нет, нужен для ревакцинации и тем, кто прививался «Спутник Лайт». Это студенты, пожилые и те, кто хронически чем-то болел.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».