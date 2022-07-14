Amnesty International требует освободить журналистку Катерину Андрееву 1 14.07.2022, 10:41

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Катерина Андреева

Правозащитники назвали процесс против нее фиктивным.

Комментируя сообщения о том, что суд в Беларуси приговорил журналистку телеканала Belsat TV Катерину Андрееву к восьми годам лишения свободы по сфабрикованному обвинению в «государственной измене», директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс заявила:

«Репрессивный аппарат Александра Лукашенко продолжает попытки стереть в порошок отважных журналистов и активистов. Каждый день приносит новый страшный и несправедливый уголовный приговор. Сегодня Катерине Андреевой, уже отбывающей несправедливое наказание в виде двух лет колонии, по итогам политически мотивированного фиктивного «процесса» дали еще восемь лет лишения свободы за ее отважную работу в качестве журналиста».

«Катерина Андреева и все другие критики белорусских властей, задержанные исключительно за мирное осуществление своего права на свободу выражения мнений, должны быть немедленно и безоговорочно освобождены, а все обвинения против них должны быть сняты», — добавила Стразерс.

Гомельский областной суд 13 июля 2022 года после короткого недельного разбирательства приговорил журналистку телеканала Belsat TV Катерину Андрееву к восьми годам лишения свободы. Ее обвинили в «государственной измене» без каких-либо дополнительных подробностей или представленных доказательств в подтверждение обвинения. Белорусские власти регулярно блокируют любую информацию об уголовных делах против своих критиков под угрозой уголовного преследования за любое разглашение.

Восемнадцатого февраля 2021 года суд в Минске признал Андрееву и ее коллегу по телекананлу Дарью Чульцову виновными по обвинению в «организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них» (ч. 1 ст. 342 УК РБ). Обвинения против них были выдвинуты за прямую трансляцию мирного протеста 15 ноября 2020 года. Обе журналистки были приговорены к двум годам лишения свободы, срок их приговоров истекает в сентябре 2022 года. С этого момента Андреева должна будет отбывать новый тюремный срок.

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