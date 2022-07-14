Стали известны потери россиян в результате удара ВСУ по пунктам управления в Новой Каховке 14.07.2022, 10:56

3,180

Ликвидирована техника и живая сила врага.

Украинские военные подтвердили очередной ракетный удар по российским войскам во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области.

Об этом рассказало Оперативное командование Юг.

Фільм «Нава Каховка 2: Повернення бавовни». pic.twitter.com/EQFH2cpWDX — Pan Doktor (@pan_dok) July 13, 2022

Как сообщается, удары были нанесены по двум пунктам управления вражескими войсками и посадочной площадке.

По имеющимся данным, в результате атаки были ликвидированы 13 захватчиков и шесть единиц бронированной и автомобильной техники, однако окончательные потери противника уточняются.

Это уже второй удар по ВС РФ в Новой Каховке за последние несколько дней. Результатом предыдущего ракетного обстрела были уничтожены около 150 российских военных, в том числе генерал и еще пять офицеров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».