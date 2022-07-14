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Стали известны потери россиян в результате удара ВСУ по пунктам управления в Новой Каховке

  • 14.07.2022, 10:56
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Стали известны потери россиян в результате удара ВСУ по пунктам управления в Новой Каховке

Ликвидирована техника и живая сила врага.

Украинские военные подтвердили очередной ракетный удар по российским войскам во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области.

Об этом рассказало Оперативное командование Юг.

Как сообщается, удары были нанесены по двум пунктам управления вражескими войсками и посадочной площадке.

По имеющимся данным, в результате атаки были ликвидированы 13 захватчиков и шесть единиц бронированной и автомобильной техники, однако окончательные потери противника уточняются.

Это уже второй удар по ВС РФ в Новой Каховке за последние несколько дней. Результатом предыдущего ракетного обстрела были уничтожены около 150 российских военных, в том числе генерал и еще пять офицеров.

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