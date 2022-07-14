Андрей Шарендо: Полина исчезла 14.07.2022, 11:18

6,904

Родственникам почти месяц не сообщают о местонахождении политзаключенной.

Уже почти месяц родственники активистки «Европейской Беларуси» Полины Шарендо-Панасюк не могут узнать ее местонахождение. Об этом сайту Charter97.org сообщил муж Полины Андрей Шарендо:

— Было рассмотрение кассационной жалобы в Гомельском областном суде. Через пять дней, 13 июня, Полина была этапирована из Гомельского СИЗО, и на данный момент дальнейшая ее судьба неизвестна. Две недели адвокат пытался дозвониться в учреждения, где Полина могла бы находиться, но там ничего не говорили. В конце концов стало понятно, что есть приказ не сообщать информацию о местонахождении Полины.

Мы звонили в Могилевскую тюрьму, мы звонили в Гомельскую колонию, в Речицкую женскую колонию, везде говорили писать письменный запрос, что они ответят на него. Прошло три недели, как эти письменные запросы были отправлены, но ответа до сих пор нет. Понятно, что режим Лукашенко таким образом мстит как Полине, так и нам, ее родственникам и знакомым, всем, кто помогал ей и тревожился за ее судьбу.

Буквально неделю назад только пришло письмо от Полины, которое она отправляла еще из Гомельской колонии. В нем Полина говорит, что она готова ко всем предстоящим испытаниям. Она знала, что ее неделю или даже месяц могут держать в изоляции. Но Полина с юмором к этому относится, она говорит, что прошла через многое, через это тоже готова пройти и не собирается никоим образом покоряться этой системе, каким-то образом с ней сотрудничать. Она также призвала всех белорусов действовать так, как им подсказывает совесть, не мириться с ситуацией. Никакого сотрудничества с преступным режимом не должно быть. Полина просит всех белорусов придерживаться этой простой истины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».