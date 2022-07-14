Появились последние кадры мамы с дочерью, убитой российской ракетой в Виннице 11 14.07.2022, 17:20

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Они направлялись на занятие по раннему развитию ребенка.

Во время российского ракетного удара по Виннице 14 июля погибла маленькая девочка по имени Лиза, ее маме Ирине оторвало ногу. Они как раз шли на занятие по раннему развитию ребенка.

Об этом сообщил сайт obozrevatel.com, опубликовав скриншот из Instagram-story женщины. За ее жизнь сейчас борются врачи .

В результате атаки путинских террористов ребенок погиб прямо в коляске – в ГСЧС Украины показали фото кровавого преступления россиян.

Увидев ребенка, убитого Россией, украинский воин не смог сдержать слез. На обнародованных в сети кадрах военный идет по улице в Виннице и, изо всех сил стараясь не расплакаться, рассказывает о том, как случайно увидел тело одного из убитых детей.

"Только что снесло ветром носилки... Там ребенок вообще... по частям. С*ка! Е*аные твари!" – не сдержал эмоций защитник.

Всего в результате удара около 90 человек получили ранения, 20 – погибли, среди погибших – трое детей.

Президент Украины Зеленский назвал ракетный удар РФ по Виннице "открытым террористическим актом".

"Ежедневно Россия уничтожает мирное население, убивает украинских детей, направляет ракеты по гражданским объектам, где нет ничего военного. Что это, как не открытый террористический акт? Нелюди. Страна-убийца. Страна-террорист", – написал глава государства.

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