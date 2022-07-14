Танкисты ВСУ вместе с минометчиками накрыли огнем укрытие оккупантов 14.07.2022, 17:40

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Видеофакт.

Танкисты и минометчики Вооруженных сил Украины в дуэте отработали по заброшенному дому, в котором скрывались российские оккупанты.

Об этом сообщили на фейсбук-странице 30 ОМБр им. князя Константина Острожского.

По словам военных, российские захватчики скрывались в одном из заброшенных домов в зоне боевых действий.

«Танки и минометы – это мощный механизм уничтожения агрессора. А когда они работают в паре, у оккупантов не остается никаких шансов на их жизнь. Успешное уничтожение нашими танкистами и минометчиками российских убийц, которые пытались спрятаться в доме», – рассказали в бригаде.

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