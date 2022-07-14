Премьер Италии уходит в отставку 8 14.07.2022, 20:15

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Марио Драги

Марио Драги покидает пост на фоне распада коалиции.

Премьер-министр Италии Марио Драги в четверг объявил об отставке после того, как популистская партия "Движение 5 звезд" отказалась участвовать в правительственной коалиции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

За несколько часов до отставки Драги Сенат Италии не смог объявить вотум недоверия правительству, причем "Движение 5 звезд" не участвовало в голосовании. После этого премьер встретился с президентом Серджо Матареллой для обсуждения своего будущего.

В заявлении об отставке Драги заявил, что "лежавший в основе правительства пакт доверия потерпел неудачу".

"В последние дни я со своей стороны прилагал все усилия, чтобы продолжать совместное движение, пытаясь удовлетворить требования политических сил. Как стало очевидным из сегодняшнего обсуждения в парламенте, этого не было достаточно", - отметил он.

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