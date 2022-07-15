Moody’s заявило о дефолте Беларуси 6 15.07.2022, 7:51

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Власти страны допустили дефолт по внешним долговым обязательствам.

Международное рейтинговое агентство Moody’s заявило, что Беларусь допустила дефолт по внешним долговым обязательствам. Об этом говорится в сообщении агентства.

В среду истек льготный период, в течение которого Беларусь должна была выплатить 22,9 млн долларов по десятилетним еврооблигациям Belarus-27. Поскольку Минфин Беларуси провел платеж в национальной валюте, держатели внешнего долга белорусских эмитентов не смогли получить выплаты.

«Погашение валютного долга в белорусских рублях представляет собой дефолт», — подчеркивается в сообщении агентства.

Что произошло?

Напомним, в конце июня министр финансов Юрий Селиверстов заявил, что в феврале Беларусь произвела выплату купона в долларах по еврооблигациям со сроком погашения в 2027 году. Однако позднее Минфин получил обращения от держателей ценных бумаг, которые пожаловались, что средства до них не дошли, хотя они и были перечислены платежному агенту Citibank N. A (который позже и вовсе отказался работать с белорусскими евробондами), предположительно из-за санкций Запада.

Другое международное рейтинговое агентство Fitch в июле понизило долгосрочный рейтинг Беларуси в иностранной валюте с уровня ССС до преддефолтного С, что означает или начало дефолта, или процесса, подобного дефолту, или бездействие эмитента. Так агентство отреагировало на решение белорусского правительства и Минфина исполнять обязательства по еврооблигациям в белорусских рублях.

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