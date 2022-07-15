закрыть
15 июля 2022, пятница, 10:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Moody’s заявило о дефолте Беларуси

6
  • 15.07.2022, 7:51
  • 11,150
Moody’s заявило о дефолте Беларуси

Власти страны допустили дефолт по внешним долговым обязательствам.

Международное рейтинговое агентство Moody’s заявило, что Беларусь допустила дефолт по внешним долговым обязательствам. Об этом говорится в сообщении агентства.

В среду истек льготный период, в течение которого Беларусь должна была выплатить 22,9 млн долларов по десятилетним еврооблигациям Belarus-27. Поскольку Минфин Беларуси провел платеж в национальной валюте, держатели внешнего долга белорусских эмитентов не смогли получить выплаты.

«Погашение валютного долга в белорусских рублях представляет собой дефолт», — подчеркивается в сообщении агентства.

Что произошло?

Напомним, в конце июня министр финансов Юрий Селиверстов заявил, что в феврале Беларусь произвела выплату купона в долларах по еврооблигациям со сроком погашения в 2027 году. Однако позднее Минфин получил обращения от держателей ценных бумаг, которые пожаловались, что средства до них не дошли, хотя они и были перечислены платежному агенту Citibank N. A (который позже и вовсе отказался работать с белорусскими евробондами), предположительно из-за санкций Запада.

Другое международное рейтинговое агентство Fitch в июле понизило долгосрочный рейтинг Беларуси в иностранной валюте с уровня ССС до преддефолтного С, что означает или начало дефолта, или процесса, подобного дефолту, или бездействие эмитента. Так агентство отреагировало на решение белорусского правительства и Минфина исполнять обязательства по еврооблигациям в белорусских рублях.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бильярд перед концом света
Бильярд перед концом света
«Выездные визы» Лукашенко
«Выездные визы» Лукашенко Леонид Невзлин
Крах выдуманного мира Путина
Крах выдуманного мира Путина Иван Яковина
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек Артем Черников