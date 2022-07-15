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Появился еще один вариант «омикрона»: насколько он опасен

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  • 15.07.2022, 9:11
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Появился еще один вариант «омикрона»: насколько он опасен

Почему новый вариант вируса обратил на себя внимание врачей?

Новая мутация коронавируса, получившая название BA.2.75, была впервые выявлена в Индии в начале июня. На сегодняшний день случаи заражения этим вариантом SARS-CoV-2 уже зафиксированы в Японии, Германии, Великобритании, Канаде, США, Австралии и Новой Зеландии. Исследователи называют BA.2.75 вариантом "второго поколения", поскольку эта разновидность инфекции развилась из омикрон-варианта BA.2, пишет dw.com.

Пока число заражений BA.2.75 в мире незначительно. Из-за этого собирать информацию по секвенированию его трудно. "Объем данных по этому варианту пока минимален, - пояснил Ульрих Эллинг, генетик и молекулярный биолог из Австрийской академии наук. - Но у него есть несколько признаков, которые заставили нас обратить на него внимание".

Множество мутаций позволяет лучше уходить от иммунного ответа

По сравнению со своим исходным вариантом - BA.2 - новый вариант коронавируса имеет восемь дополнительных мутаций спайкового белка. Из-за особого расположения этих мутаций у ученых есть опасения, что иммунитет, выработанный против BA.2, может оказаться неэффективным против BA.2.75. Другими словами, человек, переболевший вариантом "омикрона" BA.2, может снова заразиться коронавирусом, если вступит в контакт с носителем варианта BA.2.75.

Эллинг подчеркивает, что пока эксперты ничего не знают о новом варианте доподлинно. Но тот факт, что BA.2.75 смог распространиться по крайней мере в трех различных регионах Индии - страны, которая уже пережила волну заражений BA.2, - вероятно, говорит о том, что BA.2.75 способен уходить от иммунного ответа организма.

Том Пикок, вирусолог из отделения инфекционных заболеваний Имперского колледжа Лондона, написал в Twitter, что, по его мнению, многочисленные мутации и широкое географическое распространение BA.2.75 делают его "достойным пристального внимания".

Рост числа незарегистрированных случаев заражения коронавирусом

По словам Эллинга, который отвечает в Австрии на федеральном уровне за секвенирование коронавируса, в настоящее время в мире зарегистрировано всего около 70 случаев заражения вариантом BA.2.75. При этом эксперт отмечает, что во многих странах значительно сократилось количество тестов, а значит, и возможностей для секвенирования. "Предполагаемое число незарегистрированных случаев сейчас растет, - считает Эллинг. - Люди не делают тесты перед отпуском, потому что боятся, что не смогут уехать, если результат будет положительным".

В Индии новый вариант коронавируса уже составляет 23% образцов инфекции, выявленных в начале июля GISAID - базирующейся в Мюнхене глобальной научной инициативой, предлагающей открытый доступ к геномным данным коронавируса и вирусов гриппа. На стремительный рост числа заражений этим вариантом коронавируса обратил внимание и австралийский специалист по визуализации и интеграции данных Майк Хани.

По словам ученых, на данный момент у них недостаточно информации, чтобы делать выводы о том, будет ли заражение BA.2.75 более тяжелым, чем инфицирование предыдущими вариантами коронавируса. "Похоже, на нас что-то надвигается, - говорит Эллинг. - Но пока нет надежных данных о том, что это такое".

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