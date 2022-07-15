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Сейм велел латышам реже ездить в Беларусь

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  • 15.07.2022, 10:25
Сейм велел латышам реже ездить в Беларусь

В том числе — на шоппинг.

Латвийский Сейм внес поправки в закон об акцизах. Теперь жителям Латвии можно будет вывозить из Беларуси подакцизные товары для собственного потребления не чаще раза в месяц. Прежде они могли делать это раз в неделю, пишет латвийское медиа lsm.lv.

В поправке поясняется, что изменения вносятся для того, чтобы граждане Латвии не могли ездить в Россию и Беларусь для покупки определенных подакцизных товаров с учетом геополитической ситуации. Прежде журналисты писали, что несмотря на предупреждения службы безопасности, жители латвийского приграничья с введением безвизового режима стали чаще ездить в Беларусь. В том числе — на шоппинг.

Хоть латвийский МИД просил жителей страны воздержаться от поездок в Беларусь, с введением безвизового режима количество пересечений белорусско-латвийской границы увеличилось в 7 раз, сообщило Латвийское радио в конце июня. По словам представителя Даугавпилсского поста Государственной пограничной охраны Владимира Шерста, вместо 1000 автомобилей в месяц теперь пограничники оформляют 6000-7000 автомобилей.

"Привозят продукты — сахар, масло, масло, а также водку, вино, спиртные напитки, табак", — сказал Шерстс.

Без уплаты таможенной пошлины один человек может ввезти товаров на сумму 300 евро. Из подакцизных товаров можно ввезти 2 литра крепкого алкоголя, 40 сигарет и топливо.

"Заливаю бак и езжу месяц", — делился с латвийским радио один из жителей приграничья.

С сегодняшнего дня такие поездки в Беларусь "на шоппинг" станут возможны только раз в месяц — поправки вступают в силу с 15 июля.

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