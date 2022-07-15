Белорус разжег костер на пути следования российского поезда 6 15.07.2022, 12:23

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Его дело передали в суд.

Генпрокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Столбцов Сергея Глебко, сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчина был задержан в марте 2022 года вскоре после нападения России на Украину. По версии обвинения, он развел костер на главном пути незадолго до прохождения пассажирского поезда.

«Локомотивная бригада не успела вовремя применить экстренное торможение и состав проехал над огнем. Машинист грузового железнодорожного состава с углем, который ехал через некоторое время, успел остановить поезд перед местом возгорания благодаря предупреждению диспетчерской службы Белорусской железной дороги», — говорится в сообщении прокуратуры.

В результате мужчины предъявлено обвинение по двум статьям:

акт терроризма — совершение поджога в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти (ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса Республики Беларусь);

умышленное приведение в непригодное для эксплуатации состояние железнодорожных путей сообщения в целях совершения акта терроризма (ч. 4 ст. 309 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

Речь о Сергее Глебко, который был задержан в ночь на 2 марта в Столбцах вместе с женой за поджог бревен на железнодорожных рельсах с целью остановить передвижение российских войск, напавших на Украину.

Правозащитники признали Сергея Глебко политзаключенным.

В то же время КГБ 6 июля внес его в «список террористов».

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