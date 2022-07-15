Впервые за шесть лет Европа обошла Азию по покупке американской нефти 15.07.2022, 13:45

ЕС отказывается от российских углеводородов.

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России в Украину Европа обошла Азию и стала крупнейшим потребителем американской нефти впервые за шесть лет.

Об этом пишет Bloomberg.

Как пишет издание, с января по май 2022 года Европа получила в среднем около 213,1 миллиона баррелей сырой нефти, в то время как Азия получила 191,1 миллиона баррелей.

В последний раз объемы Азии отставали от Европы за тот же пятимесячный период в 2016 году, когда США отменили запрет на экспорт сырой нефти.

Сентябрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:35 по Киеву подорожали на 0,6% - до $99,71 за баррель. Котировки фьючерсов на сорт WTI на август на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на 0,3% - до $96,04 за баррель.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».