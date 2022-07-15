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Еврокомиссия выделила Латвии деньги на укрепление границы с Беларусью

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  • 15.07.2022, 14:17
Еврокомиссия выделила Латвии деньги на укрепление границы с Беларусью

Большая часть денег пойдет на инфраструктуру наблюдения.

Еврокомиссия одобрила выделение выделение 63 млн евро на меры по укреплению безопасности на латвийско-белорусской границе, цитирует латвийское издание Lsm.lv министерство внутренних дел. Согласие на выделение средств со стороны Еврокомиссии было получено еще в июне, однако известно о нем стало сегодня, 15 июля.

Министерство намерено реализовать первый в Латвии проект комплексной автоматизации системы охраны границы. Там обещают, что этот план предотвратит любые попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы или проведения гибридных атак на границу со стороны белорусских властей.

"Нам удалось убедить ЕС в необходимости дополнительных инвестиций в охрану этой границы. Благодаря этому мы укрепим дееспособность и возможности Государственной пограничной охраны, как на суше, так и в воздухе. Мы также представим интеллектуальные, цифровые и автоматизированные решения для охраны границы и наблюдения за ней. Это будет существенным дополнением к решению правительства Латвии и Сейма о строительстве физической инфраструктуры на границе Латвии и Беларуси", — сказал статс-секретарь Министерства внутренних дел Димитрий Трофимов.

Большая часть финансирования предназначена для усовершенствования инфраструктуры наблюдения за латвийско-белорусской границей. Речь идет в основном о цифровом наблюдении и совершенствовании процессов автоматизации идляобеспечения непрерывного мониторинга. Государственная пограничная служба также получит и дополнительную техническую поддержку для более интенсивного мониторинга границы.

К выделенным ЕК деньгам добавят неназванную сумму из бюджета.

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