Путин снял Рогозина с должности главы «Роскосмоса»23
- 15.07.2022, 15:26
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Его место занял бывший вице-премьер РФ.
Президент России Владимир Путин снял с должности гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Его место занял бывший вице-премьер по оборонной промышленности Юрий Борисов. Об этом 15 июля сообщают российские СМИ.
Ранее о вероятном уходе Рогозина с поста главы «Роскосмоса» сообщала «Медуза». По данным издания, его в ближайшее время переведут на работу в администрацию президента.
Источники «Медузы» сообщили, что Рогозин — один из кандидатов на пост главы администрации президента.