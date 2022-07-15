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Путин снял Рогозина с должности главы «Роскосмоса»

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  • 15.07.2022, 15:26
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Путин снял Рогозина с должности главы «Роскосмоса»
Дмитрий Рогозин

Его место занял бывший вице-премьер РФ.

Президент России Владимир Путин снял с должности гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Его место занял бывший вице-премьер по оборонной промышленности Юрий Борисов. Об этом 15 июля сообщают российские СМИ.

Ранее о вероятном уходе Рогозина с поста главы «Роскосмоса» сообщала «Медуза». По данным издания, его в ближайшее время переведут на работу в администрацию президента.

Источники «Медузы» сообщили, что Рогозин — один из кандидатов на пост главы администрации президента.

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