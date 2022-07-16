В Китае — новая вспышка COVID-19

В Китае — новая вспышка COVID-194
- 16.07.2022, 10:32
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Поражены центральные, северо-западные и южные провинции.
В Китае зафиксирована вспышка COVID-19. Ежедневное количество случаев заражения возросло до самого высокого уровня за последние семь недель.
Вспышка зафиксирована в центральных, северо-западных и южных провинциях страны, сообщает Bloomberg.
По данным Национальной комиссии по здравоохранению, 15 июля в стране сообщили о 450 заражениях — больше всего с 25 мая, большая часть случаев обнаружена в Аньхой и Ганьсу.
В Шанхае, пережившем недельный общегородской карантин, зафиксировано 33 случая.
Ланьчжоу, столица провинции Ганьсу, ввела полный карантин и приказала своим более 4 миллионам жителей оставаться дома. Уган, город с населением около 300 000 жителей в провинции Хэнань, также объявил о карантине.