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В Китае — новая вспышка COVID-19

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  • 16.07.2022, 10:32
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В Китае — новая вспышка COVID-19

Поражены центральные, северо-западные и южные провинции.

В Китае зафиксирована вспышка COVID-19. Ежедневное количество случаев заражения возросло до самого высокого уровня за последние семь недель.

Вспышка зафиксирована в центральных, северо-западных и южных провинциях страны, сообщает Bloomberg.

По данным Национальной комиссии по здравоохранению, 15 июля в стране сообщили о 450 заражениях — больше всего с 25 мая, большая часть случаев обнаружена в Аньхой и Ганьсу.

В Шанхае, пережившем недельный общегородской карантин, зафиксировано 33 случая.

Ланьчжоу, столица провинции Ганьсу, ввела полный карантин и приказала своим более 4 миллионам жителей оставаться дома. Уган, город с населением около 300 000 жителей в провинции Хэнань, также объявил о карантине.

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