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Коронавирус «Кентавр»: что о нем известно и как можно защититься

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  • 16.07.2022, 12:41
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Коронавирус «Кентавр»: что о нем известно и как можно защититься

В мире набирает силу крайне неприятный вариант «Омикрона».

Британские и голландские вирусологи выразили обеспокоенность по поводу крайне неприятного варианта Omicron, который появился в Великобритании, Голландии и других странах Европы. Вариант BA.2.75, под названием Кентавр, быстро набирает силу и в Индии после того, как впервые был обнаружен там в мае, пишет telegraf.news.

Остается под вопросом, вызовет ли Кентавр еще одну волну пандемии Covid-19. Новый подвариант коронавируса уже был обнаружен в 10 странах мира, включая США, Великобританию, Германию и Австралию. Ситуация находится под постоянным контролем Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Однако ученые пытаются смягчить паникерские комментарии, потому что в настоящее время нет исследований, указывающих на то, что Кентавр обладает способностью распространяться быстрее, вызывать более серьезное заболевание или способность обходить иммунную систему человека.

«Текущие исследования показывают, что сочетание инфекции и вакцинация обеспечивает наилучшую защиту, поэтому текущая волна может помочь защитить людей от последствий, вызванных BA.2.75», — заявил профессор Пол Хантер, эксперт по инфекционным заболеваниям из Университета Восточной Англии.

На самом деле, BA.2.75 является подвариантом варианта коронавируса Omicron BA.2. Хотя первые вакцины против Covid-19 были сделаны для более старых вариантов, таких как Альфа и Дельта, которые уже практически не встречаются, они все равно помогают защититься от вируса.

В последние месяцы производители вакцин работают над обновлением своих препаратов для лучшей борьбы с вариантом Омикрон. Европейское агентство по лекарственным средствам ожидает, что эти новые препараты, вероятно, будут одобрены в сентябре.

До тех пор регулирующий орган ЕС призвал людей сделать вторую прививку, если они имеют право на нее и еще не получили ее.

А что в Беларуси?

Минздрав рекомендует всем, особенно людям из групп риска, активно ревакцинироваться. В Беларуси регистрируется новый вариант «Омикрона» — ВА.5.

Замминистра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко заявил 15 июля, что «штамм «Омикрон» мутирует, как мы видим в Западной Европе, Америке рост заболеваемости, несмотря на достаточное количество вакцинированных».

«Бустеризация проводится одной дозой», – напомнил белорусам замминистра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко.

В Беларуси повторные и бустерные прививки от коронавируса можно сделать в поликлиниках. Порядок повторной вакцинации одобрен Республиканским экспертным советом по иммунизации Минздрава.

Бустерная вакцинация против COVID-19 – курс вакцинации, проводимый пациенту через 6 и более месяцев после основной (первичной) вакцинации.

Повторная (сезонная) вакцинация против COVID-19 – курс вакцинации, проводимый пациенту через 12 месяцев после основной (первичной) или бустерной вакцинации.

Порядок непервых вакцинацией включает использование следующих вакцин:

лекарственный препарат СПУТНИК ЛАЙТ векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 (далее – СПУТНИК ЛАЙТ);

лекарственный препарат Гам-КОВИД-Вак комбинированной векторной вакциной для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 (далее – Гам-КОВИД-Вак);

лекарственный препарат COVID-19 Vaccine (Vero Cell) Inactivated (далее – SINOPHARM).

Сейчас самое время сделать повторную или бустерную прививку, чтобы к осени быть готовым к новой вероятной волне коронавируса.

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