На Камчатке пропал частный вертолет, которым управлял российский биатлонист Игорь Малиновский 2 16.07.2022, 18:54

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Иллюстрационное фото

Всего на борту вертолета находились три человека.

На Камчатке пропал частный вертолет Robinson, на борту которого находятся три человека. Утверждается, что за штурвалом вертолета находился российский биатлонист Игорь Малиновский. В авиаслужбах не исключают, что вертолет мог совершить вынужденную или аварийную посадку, пишет pressball.by.

"Вертолет вылетел из долины Узон и следовал, по предварительным данным, в село Мильково. В установленное время он не вышел на связь. Предварительно, на его борту находятся три человека. Поиски вертолета начнутся с наступлением на Камчатке светлого времени суток. В них планируется задействовать самолет Ан-26 Росавиации", — говорят представители авиаслужб.

25-летний Малиновский — пятикратный чемпион мира среди юниоров. Спортсмен завершил профессиональную карьеру в 2021 году.