На Камчатке пропал частный вертолет, которым управлял российский биатлонист Игорь Малиновский

На Камчатке пропал частный вертолет, которым управлял российский биатлонист Игорь Малиновский2
- 16.07.2022, 18:54
- 1,152
Всего на борту вертолета находились три человека.
На Камчатке пропал частный вертолет Robinson, на борту которого находятся три человека. Утверждается, что за штурвалом вертолета находился российский биатлонист Игорь Малиновский. В авиаслужбах не исключают, что вертолет мог совершить вынужденную или аварийную посадку, пишет pressball.by.
"Вертолет вылетел из долины Узон и следовал, по предварительным данным, в село Мильково. В установленное время он не вышел на связь. Предварительно, на его борту находятся три человека. Поиски вертолета начнутся с наступлением на Камчатке светлого времени суток. В них планируется задействовать самолет Ан-26 Росавиации", — говорят представители авиаслужб.
25-летний Малиновский — пятикратный чемпион мира среди юниоров. Спортсмен завершил профессиональную карьеру в 2021 году.