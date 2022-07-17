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В Мексике задержали одного из самых разыскиваемых наркобаронов

  • 17.07.2022, 9:49
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В Мексике задержали одного из самых разыскиваемых наркобаронов

Служебная собака нашла его прячущимся в кустах в городе Сан-Симон.

Наркобарона из списка 10 самых разыскиваемых ФБР лиц Рафаэля Каро Кинтеро задержали в Мексике.

Об этом сообщает CNN.

Согласно заявлению ВМС Мексики, Рафаэль Каро Кинтеро был задержан морскими пехотинцами. Служебная собака нашла его прячущимся в кустах в мексиканском городе Сан-Симон.

14 морских пехотинцев, помогавших поймать его, были убиты в результате крушения вертолета, Еще один морской пехотинец был ранен и находится в больнице. Причина крушения вертолета неизвестна, будет проведено расследование.

Агенты американского Управления по борьбе с наркотиками сотрудничали с мексиканскими властями, чтобы арестовать Кинтеро.

"Более 30 лет мужчины и женщины из Управления по борьбе с наркотиками неустанно работали над тем, чтобы привлечь Каро Кинтеро к ответственности. Сегодняшний арест - результат многих лет, вашей крови, пота и слез. Без вашей работы Каро Кинтеро не предстал бы перед правосудием", - сообщила глава управления Энн Милгрем в записке для сотрудников.

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд заявил, что Соединенные Штаты будут добиваться немедленной экстрадиции Каро Кинтеро.

Что известно о Рафаэле Каро Кинтеро?

Точный возраст Рафаэля Каро Кинтеро неизвествен. Считается, что ему за 60. 28 лет жизни он провел тюрьме в Мексике. В 2013 году он был освобожден, но Верховный суд Мексики позднее отменил решение, позволившее ему выйти на свободу.

Власти США разыскивают его за предполагаемое похищение и заговор с целью убийства специального агента Управления по борьбе с наркотиками Энрике Камарена Салазара в 1985 году.

По данным Управления по борьбе с наркотиками, Камарена Салазар был похищен, подвергнут пыткам и убит. Таким образом наркоторговцы отомстили за набег мексиканских властей на ферму по выращиванию марихуаны площадью 2500 акров в 1984 году. События были экранизированы в драме Netflix "Narcos: Mexico".

Мексиканские власти считают Каро Кинтеро основателем картеля Гвадалахары. Они обвиняют его в торговле метамфетамином, героином, кокаином и марихуаной.

По данным ФБР, беглец оказавшись на свободе вернулся к торговле наркотиками, став одним из лидеров картеля Синалоа.

В 2018 году власти США объявили награду в размере 20 миллионов долларов за Каро Кинтеро.

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