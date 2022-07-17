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Почему Путин и Лукашенко до сих пор боятся объявлять «великую войну»

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  • Илья Пономарев, 24tv.ua
  • 17.07.2022, 12:23
  • 3,924
Почему Путин и Лукашенко до сих пор боятся объявлять «великую войну»

Диктаторы оказались в тупике.

С военной позиции объявление войны для всеобщей мобилизации – единственное, что можно сделать Путину для победы. Потому что без этого это невозможно.

Но с политической позиции для Путина этот шаг очень опасен. Ведь даже если без мобилизации он будет говорить "у нас война", то такое высказывание – очень плохо для него.

Потому что это покажет, что он не может победить и что его ожидания от самого начала были ложными. Поэтому я считаю, что это вряд ли произойдет.

Также я думаю, что Лукашенко будет петлять до последнего. Он ведь понимает, что это очень опасно, и потому что он не хочет быть заложником у Путина.

Он и так зависит от него почти на 100%. Если Лукашенко пойдет на войну – ну, вообще никакой независимости не останется. Поэтому думаю, что он, по меньшей мере, будет пытаться избежать этого, как может.

Илья Пономарев, 24tv.ua

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