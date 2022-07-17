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Россия планирует избавиться от SWIFT

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  • 17.07.2022, 12:25
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Россия планирует избавиться от SWIFT

Орешкин озвучил сценарий.

Помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил, что российские власти работают над тем, чтобы отказаться от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT.

Об этом сообщает "Медуза".

"Со SWIFT очень просто: мы сделаем так, что в нем необходимости не будет. Уже я об этом сказал, это на самом деле ключевая сейчас задача… Мы сейчас концентрируемся на том, чтобы сделать максимально комфортной внешнюю экономическую деятельность", - сказал он.

Помощник Путина отметил, что на следующей неделе власти России встретятся с партнерами из Турции, чтобы обсудить, "как настраивать платежи".

Орешкин добавил, что с партнерами из Китая обсуждаются "и другие инновационные идеи, которые могут кардинально изменить ситуацию".

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