Македонец провел 18 часов в открытом море, держась за надувной мячик 1 17.07.2022, 12:57

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Мяч случайно проплывал мимо, преодолев перед тем около 130 километров.

11 июля спасатели из Греции нашли в открытом море ранее пропавшего туриста из Северной Македонии. Мужчина провел в воде более 18 часов. Продержаться ему помог мяч, который случайно проплывал мимо него, преодолев перед тем около 130 километров, сообщает Metro.

30-летний Иван отдыхал на пляже полуострова Кассандра в Греции, когда его и еще двух мужчин унесло в море сильной волной. По информации спасателей, Ивану удалось удержаться на воде, но сопротивляться отливному течению он не смог и вскоре оказался в открытом море.

Друзья туристов сообщили об исчезновении мужчин в службу спасения, но ей, чтобы прийти на помощь, понадобилось время.

Возле Ивана же, оказавшегося в критической ситуации, проплывал цветной надувной мячик. И хотя он, по словам македонца, был наполовину сдутым, это все равно помогло ему продержаться на воде почти 19 часов, пока пропавшего туриста не разыскали спасатели. Также они нашли еще одного мужчину, а вот третьего друга найти пока не удалось — он все еще числится пропавшим без вести.

Историю широко освещали греческие СМИ, и в какой-то момент на сюжет об Иване на местном телевидении наткнулась мама мальчиков, потерявших мяч. Она узнала игрушку и сообщила, что ее дети, 11-летний Трифон и шестилетний Танос, потеряли мячик 30 июня, играя на острове Лемнос.

Лемнос находится примерно в 130 километрах от места спасения туриста, но за полторы недели мяч отнесло потоком на запад, ближе к полуострову.

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