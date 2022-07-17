Украинцы разгромили танк и БМП оккупантов под Изюмом вместе с экипажем
- 17.07.2022, 17:05
Фотофакт.
Технике противника продолжает сносить башню от украинских пейзажей и воинов. Блестящую работу выполнили неутомимые "Холоднояровцы" из 93-й ОМБр.
Об этом сообщил волонтер Роман Доник в своем телеграмме.
На фотографиях видно, как вражеская техника превратилась в груду металла, а экипаж – в "удобрение" для украинского чернозема.
– А у вашего танчика под Изюмом что-то оторвалось. Да это же у "второй армии мира" до сих пор сносит башню от холодноярцев. Но ребята из 93 ОМБр, не только воинственные, они могут и кротко усыпить. Устал? Ложись спать. Крепкий сон гарантируем, – шутя говориться в подписи.