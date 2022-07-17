У Шойгу отчитались об уничтожении в Украине придуманной установки
- 17.07.2022, 17:37
- 1,234
Она, по их словам, имеет какое-то отношение к РСЗО HIMARS.
Российское министерство обороны заявило об уничтожении несуществующей "транспортно-заряжающей машины реактивной системы залпового огня HIMARS".
Информация об уничтожении вымышленной россиянами установки появилась в отчете за 17 июля.
При этом некоторые российские медиа решили все упростить и сообщили о "ликвидации" "заряжающей машины" РСЗО HIMARS.
Что именно имели в виду в российском ведомстве, не ясно, ведь РСЗО HIMARS справляется с перезарядкой самостоятельно, с помощью встроенного крана, что недавно продемонстрировали украинские военные.