Когда Германия станет полностью независимой от российского газа 17.07.2022, 18:37

1,932

Названы сроки.

Две зимы Германия должна будет жить с угрозой нехватки газа на внутреннем рынке после отказа от поставок голубого топлива из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Федерального сетевого агентства Клауса Мюллера в интервью BILD am SONNTAG.

"К лету 2024 года Федеральное сетевое агентство рассчитывает на то, что мы уже сможем освободиться от российского газа. Истины ради необходимо также предупредить: цены никогда не будут такими же низкими, как ранее", – заявил он.

По его словам, резервуары для хранения газа заполнены почти на 65 процентов.

"Это лучше, чем в предыдущие недели, но все же недостаточно, чтобы пережить зиму без российского газа. Работы по техническому обслуживанию газопровода Nord Stream 1 должны завершиться в четверг. Сейчас многое зависит от того, пойдет ли газ по газопроводу и в каком количестве", - отметил Мюллер.

При этом по его мнению, Германия должна выполнять солидарные обязанности перед своими соседями.

"Так же, как мы получаем выгоду от портов со сжиженным газом в Бельгии и Нидерландах, мы обязаны в чрезвычайной ситуации помогать при снабжении газом частных домашних хозяйств или больниц наших соседей", - добавил Мюллер.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».