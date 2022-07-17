закрыть
17 июля 2022, воскресенье, 19:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Италии бастуют сотрудники нескольких авиакомпаний

  • 17.07.2022, 19:01
В Италии бастуют сотрудники нескольких авиакомпаний

Отменены сотни авиарейсов.

Более 200 авиарейсов отменены в воскресенье, 17 июля, в аэропортах по всей Италии. В основном это коснулось внутренних рейсов. Однако из Милана не вылетели и самолеты во Франкфурт-на-Майне и Берлин, а из аэропортов Рима - среди прочего, в Париж, Амстердам, Лондон и Цюрих, передает DW.

Причиной отмены рейсов стала предупредительная четырехчасовая забастовка, к которой призвали несколько итальянских профсоюзов. Они сообщили, что работу остановили сотрудники национального управления гражданской авиации ENAV, а также авиакомпаний Ryanair, EasyJet и Volotea.

По данным ENAV, забастовка проходит с 14.00 до 18.00 по местному времени. Причиной ее проведения стал конфликт между авиакомпаниями и профсоюзами вокруг прав работников, условий труда и выплаты минимальной заработной платы в отрасли гражданской авиации.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

К белорусским партизанам добавился еще и герой-пограничник
К белорусским партизанам добавился еще и герой-пограничник Артем Черников
Тюрьма для четверых, включая младенца
Тюрьма для четверых, включая младенца Ирина Халип
Бильярд перед концом света
Бильярд перед концом света
«Выездные визы» Лукашенко
«Выездные визы» Лукашенко Леонид Невзлин