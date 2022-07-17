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Из-за высоких температур в Испании уже погибли 360 человек

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  • 17.07.2022, 20:03
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Из-за высоких температур в Испании уже погибли 360 человек

Специалисты ожидают, что жара накроет и другие регионы Европы.

В Испании из-за аномальной жары за последние несколько дней погибли как минимум 360 человек, сообщает издание La Vanguardia. Температура в стране достигала 42,2 градусов.

По информации La Vanguardia, только в пятницу из-за рекордной жары в стране скончались 123 человека. 10 июля, в первый день аномальной жары, было зарегистрировано 15 смертей. С тех пор число случаев увеличивается с каждым днем. К среде смертей было уже 60, поскольку в некоторых частях страны температура превысила 40 градусов. Например, в аэропорту Мадрид-Барахас в четверг была зарегистрирована температура в 42,2 градуса, что побило рекорд самой высокой температуры, когда-либо зарегистрированной в июле.

Жара наблюдается и в соседней Португалии: там самая высокая температура достигала 47 градусов, она была зарегистрирована 14 июля в Пиньяне. Это абсолютный рекорд страны для июля. Министерство здравоохранения Португалии сообщило, что 238 человек умерли в результате аномальной жары с 7 по 13 июля, большинство из них пожилые люди с сопутствующими заболеваниями.

Ожидается, что жаркая погода продолжит распространяться по всей Европе. По мнению специалиста AccuWeather Тайлера Ройса, по температурам это лето сможет соперничать с волной жары 2003 года, когда в Европе погибли более 30 тысяч. человек.

Источником жаркого воздуха является пустыня Сахара в Африке, откуда тепло, по прогнозам, будет распространяться все дальше на север и восток, достигнув в итоге Бельгии, Нидерландов, Германии и Великобритании.

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