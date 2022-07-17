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В Беларуси осенью ожидают очередную волну коронавируса

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  • 17.07.2022, 22:01
  • 1,534
В Беларуси осенью ожидают очередную волну коронавируса

Об этом заявил замминистра здравоохранения.

В Беларуси осенью ожидают седьмую волну коронавируса. Об этом в программе «Контуры» на телеканале ОНТ заявил замминистра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Беларуси Александр Тарасенко.

«Ожидаем рост заболеваемости с началом сентября. Поэтому рекомендуем всем гражданам активно ревакцинироваться. В Республике Беларусь продолжается кампания вакцинации населения», — заверил он.

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