В Беларуси осенью ожидают очередную волну коронавируса

В Беларуси осенью ожидают очередную волну коронавируса1
- 17.07.2022, 22:01
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Об этом заявил замминистра здравоохранения.
В Беларуси осенью ожидают седьмую волну коронавируса. Об этом в программе «Контуры» на телеканале ОНТ заявил замминистра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Беларуси Александр Тарасенко.
«Ожидаем рост заболеваемости с началом сентября. Поэтому рекомендуем всем гражданам активно ревакцинироваться. В Республике Беларусь продолжается кампания вакцинации населения», — заверил он.