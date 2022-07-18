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Полки белорусских магазинов пустеют и беднеют

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  • 18.07.2022, 7:52
  • 9,704
Полки белорусских магазинов пустеют и беднеют
иллюстрационное фото

Иностранные компании уходят из страны.

Изменение политической и экономической реальности вызвало трансформацию на рынках товаров повседневного спроса в Беларуси. Несмотря на отсутствие пустых полок в магазинах, многие потребители сетуют на ограниченный ассортимент товаров, пишет сайт ilex.by.

Эксперты считают, что к этому привели санкции, разрыв привычных цепочек поставок и снижение покупательной способности населения. Вместе с тем участники рынка отмечают, что дефицита на уровне товарных категорий в Беларуси нет, но он имеется на уровне брендов.

После начала событий в Украине многие западные компании объявили об уходе из России либо приостановили операции на российском рынке. На фоне снижения импорта начал сокращаться ассортимент товаров в магазинах.

Под ограничения попала и Республика Беларусь: ряд транснациональных компаний приостановили деятельность не только на российском рынке, но и на белорусском. Они либо приостановили отгрузки новых товаров, либо снизили маркетинговую активность.

Так, например, поступили ведущие поставщики электроники: Samsung, Apple, ASUS, Dell, Lenovo, Toshiba, NVIDIA. При этом надо учитывать, что значительная часть товаров ранее отгружалась в Беларусь из России, где у международных корпораций располагаются свои производства.

Руководитель онлайн-гипермаркета 21vek.by Сергей Вайнилович рассказал, что из-за санкционных ограничений ассортимент сократился до 85% от планового. По его словам, сейчас сложилась ситуация на рынке, когда у продавцов не хватает товаров ушедших с рынка иностранных брендов. Их приходится завозить по параллельному импорту, что отражается на ценах. Большой спрос имеется на бытовую технику и электронику, и сейчас идет борьба не за покупателя, а за поставщика. Конкуренции за спрос, к сожалению, не ощущается, отметил топ-менеджер.

Наряду с западными санкциями действуют и белорусские контрмеры. До конца 2022 года распространяется продуктовое эмбарго. Кроме того, до 4 ноября текущего года действует запрет на ввоз продукции компаний Beiersdorf (бренды Nivea, Florena и др.), Skoda Auto, Liqui Moly.

Заметные доли на полках отечественных магазинов занимали и украинские производители, но события в Украине привели к новой экономической реальности: продукция украинских производителей стала исчезать с прилавков магазинов РБ.

Корректировкой ассортимента занимаются и белорусские производители. Компаниям приходится решать проблемы с удорожанием и увеличением сроков логистики, нехваткой сырья и материалов. В условиях падения покупательной способности населения, а также дефицита упаковки, краски и ряда ингредиентов, держать широкий ассортимент товаров становится непозволительной роскошью. К тому же потребители все менее требовательны к разнообразию товаров на полке и более чувствительны к ценам.

Валентин Соколовский, директор по развитию бизнеса компании Datatile в России и Восточной Европе, говорит, что тенденция по сокращению ассортиментов товаров в Беларуси началась еще в 2021 году.

— Финансовый запас ритейлеров не позволял удерживать большой перечень товаров (в первую очередь премиальных) на фоне сокращения покупательной способности населения. В прошлом году это было хорошо заметно по «Короне» и Green. Сейчас это испытывают и другие розничные сети, — рассказал Валентин Соколовский.

Кроме того, напоминает эксперт, многие западные компании заявили об уходе или снижении активности на рынках Беларуси и России. А еще один важный момент – это логистика.

— Поставки из Европы идут в Беларусь либо с помощью перецепки, либо обходными путями. В обоих случаях увеличивается время и цена доставки товаров. Тут уже сами сети начинают рассуждать, не испортятся ли продукты, пока приедут в Беларусь. Либо цена станет очень высокой, что товар будет невозможно продать.

Что касается санкций и ограничений, то они не распространятся на весь мир, далеко не все государства и регионы отвернулись от Беларуси — Турция, Египет, государства Латинской Америки, Китай и другие страны продолжают сотрудничество с РБ. Поэтому альтернативу товарам и выбывшим брендам можно найти практически всегда. Вопрос лишь в стоимости и качестве этой альтернативы, а также времени доставки.

По словам эксперта, снижение ассортимента в большей степени актуально для непродовольственных товаров. Согласно статистике, белорусские продукты на полках магазинов занимают весомую долю (70-90% в зависимости от категории). Другое дело «несъедобные» товары. И даже если взять, например, белорусские стиральные порошки, там также велика доля импортных составляющих.

— Спасают положение два момента. Во-первых, у непродовольственных товаров большой срок хранения и оборачиваемости. Плюс торговые сети верно разобрались в ситуации и пополнили складские запасы, которые сейчас могут распродавать. То есть так нельзя поступить с бананами, но это вполне подходит для подгузников. Но если смотреть на цены, то на непродовольственные товары они выросли гораздо больше, чем на продукты питания, — говорит Соколовский.

Уход иностранных компаний с рынка «косвенно влияет на цены» из-за того, что снижается конкуренция. На самом деле, производителям и ритейлерам пришлось актуализировать ценовые барьеры — те пороги цен на товары, к которым психологически привыкли покупатели, и при пересечении которых происходит резкое падение продаж.

— Гораздо больше на среднюю цену повлияло урезание маркетинговых бюджетов, которые шли на промоакции, продвижение товаров и так далее. Промоакции исчезли или сократились по времени и размеру скидки. В свое время в Беларуси были категории, например, стиральные порошки и подгузники, которые продавались через промоакции до 70% от объема.

Что касается завышения цен ввиду ухода некоторых производителей и появления свободных ниш, то все – от производителя до ритейлера — понимают, что покупательная способность падает. Поэтому не в их интересах «задирать» цены. В противном случае люди либо откажутся от покупки, либо будут искать замену. В одном магазине цены могут быть высокие, но потребитель наверняка найдет альтернативу в другом магазине или интернете.

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