Инфляция в Беларуси идет на новый рекорд 14 18.07.2022, 10:15

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Экономический аналитик рассказал, что ждет белорусов.

В первом полугодии инфляция вдвое превысила годовой прогноз. Если тренд сохранится, темп роста цен может выйти на новый максимум.

Белорусы уже давно не помнят таких высоких темпов роста цен, как в этом году. В 2016–2021 годах годовая инфляция находилась в пределах 4,6–10 %, а в 2012–2015 — в диапазоне 12–21,8 %. Но в 2022 году темпы роста потребительских цен могут побить рекорд предыдущего десятилетия.

С начала года потребительские цены выросли на 13,1 %, а в годовом выражении (за предыдущие 12 месяцев) инфляция составила 17,6 % и по итогам второй половины года может оказаться еще выше, считает старший финансовый аналитик газеты «Белорусы и рынок» Вадим Иосуб.

— Во многих развитых странах инфляция вышла на сорокалетние максимумы. Бурный рост цен объясняется как повышением стоимости многих продовольственных товаров и энергоносителей, так и сложностями с логистикой, которые возникли в этом году на фоне санкционных ограничений. Эти факторы приводят к росту цен в том числе и в Беларуси, — убежден Вадим Иосуб.

По его мнению, именно внешние, а не внутренние факторы будут определять траекторию инфляции до конца года.

— Административные меры по сдерживанию цен на внутреннем рынке могут иметь какой-то эффект, но вряд ли он будет значимым. Рост потребительских цен внутри страны будет зависеть от перечисленных внешних факторов, и, скорее всего, к концу 2022 года в годовом выражении инфляция в Беларуси будет находиться в районе 20%, — предполагает Вадим Иосуб.

В какой мере изменение валютного курса будет влиять на инфляцию, пока сказать трудно. После затишья на валютном рынке в апреле – июне первая половина июля вновь ознаменовалась ростом курса доллара и в России, и в Беларуси, и одновременно произошло снижение курса российского рубля к белорусскому рублю.

Соответственно, при таком треке цены на импортные товары, которые привязаны к доллару, в Беларуси могут подорожать, а цены, которые привязаны к российскому рублю, например на легковые автомобили, могут даже снизиться.

— Динамика курса белорусского рубля и к доллару, и к евро, и к российскому рублю будет во многом зависеть от событий на валютном рынке России, которая теперь становится основным торговым партнером Беларуси, — отмечает Вадим Иосуб.

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