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Литовцы развернули 81 нелегала на границе с Беларусью: рекорд этого года

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  • 18.07.2022, 12:02
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Литовцы развернули 81 нелегала на границе с Беларусью: рекорд этого года
Фото: DELFI

Больше, 108 человек, было зафиксировано 27 ноября прошлого года.

Это самое большое количество мигрантов в этом году. Больше - 108 человек - было зафиксировано 27 ноября прошлого года.

Пресс-секретарь СОГГЛ Рокас Пукинская заявил, что этот рекорд текущего года не позволяет делать вывод о новом наплыве нелегальных мигрантов, так как статистика и ранее колебалась от нескольких десятков до нуля, пишет lrt.lt.

"Однако это очевидный сигнал, что нельзя терять бдительность", - отметил он.

Попыток нелегального пересечения латвийской границы уже какое-то время не фиксируется, а в среду польские пограничники развернули 14 нелегальных мигрантов.

В общей сложности почти 10,6 тыс. мигрантов не было пропущено из Беларуси в Литву с 3 августа прошлого года, когда СОГГЛ получила право разворачивать нелегальных мигрантов обратно в Беларусь.

Литва называет приток мигрантов из Беларуси, начавшийся год назад, гибридной атакой минского режима.

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