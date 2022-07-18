На белорусско-латвийской границе растут очереди из фур 18.07.2022, 13:20

В пунктах пропуска скопились сотни грузовиков.

В минувшее воскресенье в общей сложности более полутора тысяч грузовиков ожидали на пунктах пропуска на границе Латвии с Россией и Беларусью. Очереди не уменьшаются даже несмотря на то, что с 10 июля перестали действовать некоторые исключения, установленные ранее для санкций, которые ЕС ввел в отношении российских и белорусских автоперевозчиков.

Как сообщается, 17 июля в очереди на выезд из Латвии в Россию через пункт пропуска «Терехово» находилось около 800 грузовиков, а через пограничный пункт «Гребнево» – примерно 400 фур.

Скопление из 350 машин фиксировалось и на границе Латвии с Беларусью: в пункте «Патерниеки» в воскресенье стояло 150 фур, в «Силене» – 200. При этом на выезд из Беларуси в Латвию, по данным ГПК, также образовались очереди: в пункте пропуска «Григоровщина» в понедельник по состоянию на 10 утра находилось более 130 грузовых автомобилей, а в «Урбанах» – более 140.

Заместитель начальника латвийского пункта таможенного контроля «Терехово» Ирина Голубева заявила, что там ожидали значительного уменьшения очередей после окончания переходного периода для действующих с апреля санкций ЕС в отношении белорусских и российских автоперевозчиков, однако ничего подобного не произошло. По ее словам, каждый день контрольные службы выявляют примерно 14-15 грузовых машин, которые пытаются провезти товары в обход действующих ограничений.

С 10 июля в ранее введенных санкциях Евросоюза прекратил действовать ряд исключений. До этой даты по ранее заключенным контрактам вывозить из Евросоюза в две страны можно было стройматериалы, химикаты, лаки и краски, ПВХ, полиуретан, бумагу, картон и обои, ткани, некоторые двигатели и другие товары. Также был возможен импорт в ЕС целого ряда товаров, среди которых были лесоматериалы, резина, цемент и другие.

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