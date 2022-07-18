В Беларуси перестали работать сайты помощи призывникам 1 18.07.2022, 16:46

Что случилось?

В понедельник, 18 июля, несколько читателей zerkalo.io написали, что в Беларуси перестали открываться сайты помощи призывникам. Позже в одном из провластных телеграм-каналов появилась информация, что владельцы сайтов написали заявления о ликвидации данных организаций.

Журналисты также попробовали зайти на эти страницы, но не вышло. «Сайт временно недоступен! Проводятся технические работы», — сообщает страница armyHelp.by.

На povestka.by пишут, что не удается установить соединение с сайтом. На prizivnik.by просят войти в систему.

Журналисты посмотрели также соцсети этих организаций. Соцсети armyHelp.by удалены. Группа povestka.by во «ВКонтакте» закрыта.

Позже в одном из провластных телеграм-каналов появилась информация, что сайты не работают, так как владельцы этих организаций написали заявления о ликвидации.

Журналисты проверили данные в реестре государственной регистрации юрлиц. По данным на 15.30 18 июля ИП и организации, связанные с этими сайтами, значатся как действующие. Однако, как пишет myfin.by, обычно срок закрытия, например, ИП составляет 2,5−6 месяцев.

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