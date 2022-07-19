Новая волна коронавируса наступает, а вакцин от нее нет 19.07.2022, 8:58

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Специалисты объясняют, почему.

Обновление вакцин для адаптации к новым вариантам коронавируса сделать не удалось, даже с помощью новейших технологий, пишет Wired.

16 марта 2020 года первый доброволец получил укол экспериментальной вакцины Covid-19 компании Moderna, всего через 63 дня после того, как компания создала генетический чертеж нового вируса. Но конкурент Moderna опередил ее на рынке: вакцина Covid компании Pfizer была разрешена к применению в США менее чем через год, что стало рекордным достижением. До этого быстрее всего разрабатывалась вакцина против паротита, на что ушло около четырех лет.

Скорость, с которой обе компании смогли создать свои вакцины, можно поставить в заслугу технологии мРНК (матричная, или информационная, РНК — прим. НН). Вместо того чтобы использовать сам вирус для стимулирования иммунного ответа, как это делали старые вакцины, ученые активизируют иммунный ответ с помощью программируемой части генетического кода, называемой мРНК. мРНК говорит организму, что нужно создать версию пепломера, характерного для коронавируса, чтобы он мог вырабатывать антитела для нейтрализации этого пепломера (выступа на вирусных частицах, которые помогают им закрепляться на клетках организма и заражать их, у коронавируса они расположены в виде «короны» вдоль частицы, что и дает ему название — прим. НН). мРНК быстро разрушается, но память о пепломере сохраняется в иммунной системе, поэтому она готова к атаке, если снова столкнется с ним.

Перспектива технологии мРНК была в ее адаптивности. Производители вакцин восхваляли то, как быстро можно использовать технологию. Если вирус мутирует, уклоняясь от существующих вакцин, ученые могут просто подставить новый фрагмент мРНК, соответствующий новой версии вируса. Но сегодня, несмотря на множество вариантов, включая «Дельта», «Омикрон» и последние угрожающие субварианты BA.4 и BA.5, вакцины Covid-19 и бустеры по-прежнему нацелены на оригинальный вирус, который был описан в конце 2019 года. Почему вакцины, специфичные для конкретного варианта, не появились раньше?

«Вы работаете с вирусом, который мутирует быстро. Каждый из этих вариантов существует несколько месяцев, а после заменяется новым вариантом, — говорит специалист по инфекционным заболеваниям Арчана Чатерджи, декан Чикагской медицинской школы, — это гонка, в которой мы постоянно отстаем».

И BA.4 и BA.5 — самые быстрые из них. «Все эти два года вирус становился все более заразным», — продолжает Чаттерджи, который также является членом Консультативного комитета по вакцинам и сопутствующим биологическим продуктам (VRBPAC), независимой группы экспертов, которая консультирует руководство по контролю за продуктами и лекарствами США.

Хотя существующие вакцины значительно снизили смертность и госпитализацию в связи с Ковид-19, «их эффективность со временем снижается», — сказал Питер Маркс, директор Центра по оценке и исследованию биологических препаратов FDA на заседании VRBPAC 28 июня. Первые бустерные прививки помогают частично восстановить защиту от тяжелых случаев, но их эффективность также, скорее всего, ослабевает.

В июне все эти факторы побудили VRBPAC рекомендовать производителям вакцины обновить бустерные прививки для осени и зимы 2022 года, адаптировав их к субвариантам BA.4 и BA.5. По словам Чаттерджи, комитет дал эту рекомендацию на основании данных о том, что эти субварианты, вероятно, вызовут новую волну госпитализации в США и Великобритании. Правительство США намерено закупить миллионы доз вакцины для осенней кампании по ревакцинации.

Жаклин Миллер, старший вице-президент по инфекционным заболеваниям компании Moderna, говорит, что компания уже на ранних этапах осознала, что им придется войти в гонку, чтобы догнать вирус. Первые тревожные штаммы, «Альфа» и «Бета», были обнаружены в конце 2020 года, как раз в то время, когда вакцины были запущены в производство. Если против варианта «Альфа» первоначальные вакцины работали, то против «Бета» они оказались чуть менее эффективными. «Именно это побудило нас пойти по пути исследования вакцин», — говорит она.

Миллер говорит, что у Moderna уходит примерно четыре-шесть недель с момента получения геномной последовательности нового варианта до производства достаточного количества доз вакцины для начала испытаний на людях. В компании Pfizer процесс идет так же быстро.

«Время от разработки до фактического производства вакцины все еще гораздо быстрее, чем у других вакцин, — говорит Майкл Даймонд, вирусный иммунолог из Вашингтонского университета в Сент-Луисе, изучавший мРНК-вакцины. — Просто варианты появляются быстрее, чем мы ожидали».

Вариант «Бета», появившийся в конце 2020 года, был быстро вытеснен вариантом «Дельта», который появился летом 2021 года и вызвал новый всплеск заражений по всему миру. И Moderna, и Pfizer поспешили протестировать обновленные уколы против «Дельты». Они оказались чуть лучше оригинальной вакцины, но не намного, ведь попламер варианта Delta не так уж сильно отличался от оригинальной версии вируса. Но когда в ноябре появился «Омикрон», в его попламере были десятки мутаций, которые позволили ему легче обойти вакцины. Это вызвало взрывное увеличение числа случаев заболевания ковидом в последующие месяцы.

И хотя процесс обновления мРНК-бустеров проходит довольно быстро, тестирование и производство в масштабах страны занимает больше времени.

По оценкам Центров по контролю и профилактике заболеваний, на долю BA.4 и BA.5 в настоящее время приходится более 81 процента случаев заболевания в США. Конечно, нет никакой гарантии, что осенью они по-прежнему будут доминирующими вариантами. Даймонд говорит, что даже если это не так — ревакцинация, направленная на эти версии вируса, скорее всего, все равно обеспечит лучшую защиту, чем оригинальный препарат.

Но Мария Елена Батацци, заместитель декана Национальной школы тропической медицины при Университете Бейлара, говорит, что недостаточно просто перейти от бустеров против оригинальной последовательности к бустерам, специфичным для «Омикрона». Она считает, что правительствам разных стран мира придется выработать более прочные решения, особенно по мере того, как люди будут терять интерес к получению дополнительных доз вакцины.

«Мы поняли, что технология мРНК оказалась очень эффективной и безопасной, но иммунологический ответ не очень устойчив», — говорит она. По ее словам, более старые вакцинные технологии могут обеспечить более длительную защиту. Батацци и ее коллеги разработали недорогую вакцину от Covid-19 под названием Corbevax, которую одобрили для использования в Индии и Ботсване. Известная как вакцина из белковых субъединиц, она использует крошечную, очищенную часть пепломера, чтобы вызвать иммунный ответ.

«Нет сомнений, что мРНК нарушила парадигму», — говорит Батацци, — но я не думаю, что это единственное и неповторимое решение».

Лаборатории по всему миру также пытаются разработать универсальную вакцину против коронавируса, которая будет защищать практически от любого коронавируса, включая новые варианты SARS-CoV-2.

Даже если новые вакцины появятся этой осенью, убедить людей сделать еще одну прививку будет непросто. Только около 29 процентов людей, которые могут сделать бустерную прививку, сделали это.

Нужна ли будет индивидуальная прививка при каждом появлении нового варианта, пока трудно сказать, говорит Чаттерджи. Возможно, ревакцинации от «Омикрона « будет достаточно для защиты от штаммов, которые появятся в ближайшем будущем. Но кроме этого, говорит она, остается большой вопрос: «как опередить этот вирус»?

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