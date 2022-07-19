В результате ракетного удара РФ по Виннице погиб выпускник Минского суворовского училища 2 19.07.2022, 14:50

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У военного остались двое детей.

Выпускник Минского суворовского военного училища (СВУ) полковник ВВС Украины Олег Макарчук погиб при ракетном ударе по Виннице 14 июля. Информацию о гибели офицера 16 июля появилась на сайте выпускников учебного заведения.

В некрологе указано, что Олег Макарчук погиб «при исполнении служебных обязанностей в Виннице 14 июля 2022 года». У него остались двое детей.

Олег Макарчук закончил суворовское училище в 1990 году. Затем поступил в Харьковское высшее авиационно-инженерное училище, которое закончил в 1995 году. После выпуска служил на разных должностях в Военно-воздушных силах Украины. Был начальником службы вооружения логистики командования ВВС Украины.

В апреле 2022 года президент Украины Владимир Зеленский наградил Макарчука орденом Данила Галицкого.

Напомним, 14 июля Россия произвела ракетный удар по Виннице. Его жертвами, по данным на 19 июля, стали 25 человек, из них трое — дети. Минобороны РФ утверждало, что удар ракетами «Калибр» по винницкому Дому офицеров был нанесен из-за того, что там проходило совещание с участием командования украинских ВВС.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал это терактом и потребовал признать Россию государством-террористом.

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