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Сеть «Соседи» признала массовую утечку данных белорусов

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  • 19.07.2022, 15:08
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Сеть «Соседи» признала массовую утечку данных белорусов

Пострадали обладатели карт «Купилка».

Спустя неделю после появления информации о сливе данных ретейлер «Соседи» признался, что действительно допустили утечку в сеть данных клиентов — обладателей карт «Купилка», пишет onliner.by.

— В результате недобросовестных действий третьих лиц в сети были опубликованы данные (мобильный номер телефона, e-mail) отдельных участников программы лояльности «Купилка». Утечка не коснулась следующей информации: Ф. И. О., данных о покупках, паролей в личном кабинете — все эти данные в безопасности, — уверяют в компании.

Компания заявляет, что ужесточила подход к хранению информации и сократила количество сотрудников, которые имеют доступ к информации о покупателях. Кроме того, для дополнительной защиты внедрили авторизацию на сайте с помощью пароля из SMS.

— Мы обратились в правоохранительные органы с заявлением о несанкционированном доступе к данным покупателей и прилагаем все усилия для того, чтобы предотвратить распространение опубликованной информации, — говорят в «Соседях».

Напомним, информация об утечке данных стала появляться в начале июля. Пользователи датировали ее 5 июля, по сообщениям, в интернете оказались данные 634 тыс. человек, зарегистрированных на сайте сети sosedi.by.

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