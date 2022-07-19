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Очень редкие жирафы-близнецы родились в Кении

  • 19.07.2022, 17:53
Очень редкие жирафы-близнецы родились в Кении

Как они выглядят.

Во всем мире зарегистрировано лишь несколько рождений близнецов, которые чаще всего не выживали.

Министр дикой природы Кении сообщил во вторник, что у жирафа масаи в национальном парке Найроби родились близнецы. «Это чрезвычайно редкое явление», — написал Наджиб Балала в Тwitter. Также он опубликовал фотографию самки, которая наблюдает за своим потомством.

Жирафы занесены в Красную книгу находящихся под угрозой исчезновения диких животных Международного союза охраны природы 2016 года как «находящийся под угрозой исчезновения» вид.

По данным Фонда сохранения жирафов, в дикой природе осталось всего около 117 000 жирафов. Их численность в Африке за последние 30 лет резко сократилась на 30%.

Национальный парк Найроби находится всего в 7 км от центра кенийской столицы и привлекает туристов своей дикой природой. Там же обитают львы, леопарды, носороги и буйволы.

Беременность жирафов длится 15 месяцев. Они рожают стоя, и детеныши падают на землю почти с двухметровой высоты. Новорожденный теленок крупнее среднего взрослого человека.

Во всем мире зарегистрировано лишь несколько рождений близнецов, которые чаще всего не выживали.

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