Очень редкие жирафы-близнецы родились в Кении 19.07.2022, 17:53

Как они выглядят.

Во всем мире зарегистрировано лишь несколько рождений близнецов, которые чаще всего не выживали.

Министр дикой природы Кении сообщил во вторник, что у жирафа масаи в национальном парке Найроби родились близнецы. «Это чрезвычайно редкое явление», — написал Наджиб Балала в Тwitter. Также он опубликовал фотографию самки, которая наблюдает за своим потомством.

One of the Maasai giraffes in Nairobi National Park has given birth to a set of twins. This is an extremely rare occurrence. We welcome the new borns with love. #ZuruNairobiPark #MagicalKenya 🇰🇪 pic.twitter.com/QR8dAAOOGk — Hon. Najib Balala (@tunajibu) July 19, 2022

Жирафы занесены в Красную книгу находящихся под угрозой исчезновения диких животных Международного союза охраны природы 2016 года как «находящийся под угрозой исчезновения» вид.

По данным Фонда сохранения жирафов, в дикой природе осталось всего около 117 000 жирафов. Их численность в Африке за последние 30 лет резко сократилась на 30%.

Национальный парк Найроби находится всего в 7 км от центра кенийской столицы и привлекает туристов своей дикой природой. Там же обитают львы, леопарды, носороги и буйволы.

Беременность жирафов длится 15 месяцев. Они рожают стоя, и детеныши падают на землю почти с двухметровой высоты. Новорожденный теленок крупнее среднего взрослого человека.

Во всем мире зарегистрировано лишь несколько рождений близнецов, которые чаще всего не выживали.

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