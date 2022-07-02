На курорте в Хургаде акула напала на туристку из Австрии

На курорте в Хургаде акула напала на туристку из Австрии4
- 2.07.2022, 8:33
- 11,462
Акула откусила женщине руку и ногу.
В курортном городе Хургада 1 июля умерла туристка из Австрии, которая получила травмы во время нападения акулы, сообщают международные СМИ.
Акула откусила женщине руку и ногу. Пострадавшую смогли достать из воды, но спасти ее не удалось.
В связи с инцидентом на три дня запретили купание, дайвинг, снорклинг и рыбалку от района Сахль Хашиш до бухты Макади Бей.
Видео можно посмотреть здесь. Осторожно: шокирующие кадры!
Об активности белых акул у побережья Хургады в последние несколько лет местные СМИ не сообщали.