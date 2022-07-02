закрыть
2 июля 2022, суббота, 10:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Меткий выстрел: появилось зрелищное видео уничтожения российского ЗРПК «Панцирь-С1»

2
  • 2.07.2022, 9:42
  • 4,066
Меткий выстрел: появилось зрелищное видео уничтожения российского ЗРПК «Панцирь-С1»

Техника ценой в 15 миллионов долларов взорвалась после «встречи» с ВСУ.

Появилось видео уничтожения российского зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" украинскими бойцами.

Ролик опубликовал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Как один меткий выстрел может лишить противника техники стоимостью почти 15 миллионов долларов США. На видео встреча украинских воинов с российским ЗРПК "Панцирь-С1", – говорится в сообщении.

"Итог – "хлопок" и "задымление". Так любят говорить российские пропагандисты о своей уничтоженной технике", – добавили в Генштабе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

День «независимости» Дроздов
День «независимости» Дроздов Ирина Халип
Полуночные призраки в Сувалкском коридоре
Полуночные призраки в Сувалкском коридоре Владимир Халип
Игры закончились 24 февраля
Игры закончились 24 февраля Андрей Зубов
Наша задача — свергнуть Лукашенко
Наша задача — свергнуть Лукашенко Юрий Романенко