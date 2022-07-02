Меткий выстрел: появилось зрелищное видео уничтожения российского ЗРПК «Панцирь-С1»2
- 2.07.2022, 9:42
- 4,066
Техника ценой в 15 миллионов долларов взорвалась после «встречи» с ВСУ.
Появилось видео уничтожения российского зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" украинскими бойцами.
Ролик опубликовал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.
"Как один меткий выстрел может лишить противника техники стоимостью почти 15 миллионов долларов США. На видео встреча украинских воинов с российским ЗРПК "Панцирь-С1", – говорится в сообщении.
"Итог – "хлопок" и "задымление". Так любят говорить российские пропагандисты о своей уничтоженной технике", – добавили в Генштабе.