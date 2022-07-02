Виктор Бабарико вышел из штрафного изолятора 2.07.2022, 12:42

Политик провел в ШИЗО 10 суток.

Виктор Бабарико вышел из штрафного изолятора, в котором провел 10 суток. Об этом сообщается в его телеграм-канале.

«Виктор Дмитриевич чувствует себя удовлетворительно. Правда, с перепиской по прежнему проблемы — письма ему не передают», — сообщается в телеграм-канале «Виктор Бабарико». Также уточняет, что в мае Бабарико провел в ШИЗО 10 суток.

Как сообщается, политзаключенного поместили в ШИЗО якобы из-за конфликта с сокамерником, который заключался в разговоре на повышенных тонах.

Напомним, Виктор Бабарико отбывает наказание в новополоцкой колонии.

Ранее Виктора Бабарико уже привлекали к дисциплинарной ответственности и поставили на профилактический учет, как лицо, «склонное к захвату заложников, нападению на администрацию и хулиганским проявлениям».

Экс-банкира и претендента в кандидаты на пост президента Виктора Бабарико осудили на 14 лет колонии усиленного режима. Он признан политзаключенным.

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