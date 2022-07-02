В «ДНР» вышли на стихийный митинг против принудительной мобилизации 2.07.2022, 14:37

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Военкоматы помечают курсантов в списках призывников как «мясо».

Спонтанный митинг состоялся в пятницу, 1 июля, у здания «Академии МВД» в Донецке. Власти непризнанной «республики» решили призвать на фронт выпускников, что вызвало возмущение среди родителей. Несмотря на фактический запрет протестных мероприятий, они пришли на акцию, пишет телеграм-канал «Можем объяснить».

«Никакого официального ввода военного положения (в «ДНР» и «ЛНР») не было. Значит, мобилизация должна быть на добровольной основе и по контракту», — передала каналу «Можем объяснить» позицию присутствующих одна из участниц народного собрания, которая попросила не называть ее имени.

Другой очевидец этих событий рассказал «МО», что постоянные облавы на неподконтрольных Украине территориях вызывают резкое неприятие со стороны местного населения. «В Мариуполе выпускникам Академии МВД дали диплом и отпустили на выпускной, а донецких отправляют на фронт. Вот такая справедливость», — возмущается он.

В соцсетях появилось несколько видео пятничного собрания.

Родители требуют объяснений, на что им советуют письменно обратиться к руководству учебного заведения.

Мобилизация в «ЛНР» и «ДНР» идет уже несколько недель. Люди пытаются отбивать своих родственников прямо на улице.

В соцсетях появились снимки рабочих тетрадей командира 1-го отдельного батальона. Там прямо написано, чем будут заниматься курсанты «Академии МВД «ДНР», родители которых митингуют в Донецке. 1 и 2 курсы будут охранять расчеты ПВО, склады и размещения. Курсанты 3, 4 и 5 курсов записаны как «мясо».

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