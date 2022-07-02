«Ты хотел СССР, Ваня? Ну, вот он, присмотрись» 9 2.07.2022, 14:56

16,058

В Санкт-Петербурге произошел громкий скандал с облавой на известного хоккеиста и его доставкой в военкомат.

Накануне был задержан уголовным розыском и доставлен в военкомат 25-летний вратарь сборной России по хоккею хоккеист Иван Федотов, «лучший голкипер КХЛ», обладатель престижных спортивных наград. На него устроили целую облаву, в которой участвовали десятки силовиков. Спортсмена подозревают в уклонении от армии, что грозит ему двумя годами лишения свободы.

В военкомате Федотову стало плохо, и в ночь с 1 на 2 июля его забрали оттуда на скорой, сообщает Activatica.

– Небось удивился. При том что сам недавно выходил играть против финнов в майке с надписью «СССР», – комментирует ситуацию публицист Виктор Шендерович. – Просто он думал, что хуже от этого призрака прошлого будет почему-то именно финнам. Или ничего не думал, а просто надел, что дали. А оно вона как получилось.

Ты хотел СССР, Ваня? Ну, вот он. Присмотрись.

Он, должно быть, хороший парень, этот Иван Федотов. Он молод и не помнит никакого времени, кроме путинского. Оно ему, наверное, нравилось до недавнего времени. Сейчас, наверное, разонравилось ненадолго...

Конечно, ненадолго!

Отпустят его. Он же не Кара-Мурза, не Навальный. Кто-нибудь куда-нибудь позвонит (хоть тот же депутат Фетисов, отбросивший когда-то коньки в том же ЦСКА – и по-тихому слинявший в соседний с Филадельфией штат во времена, когда свобода только начиналась, а не заканчивалась). Позвонит – и вырвется Федотов на свободу, и как страшный сон будет вспоминать перспективу лично и бесплатно повоевать с Украиной.

Да и какой от него прок на фронте, он и в танк не влезет со своими габаритами, и попасть в эти 202 см можно с любого расстояния, только уже не шайбой.

Пускай уж летит, я считаю, не будем настаивать на принципиальности, а будем надеяться на коррупцию. Пускай армейская братва договорится меж собой по понятиям и отобьет это ледовое побоище от священного долга...

Но вот маечку с надписью «СССР», Ваня, надевать все-таки не стоило. На себе не показывай, как говорится.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».