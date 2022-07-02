В одном из российских батальонов оккупанты взяли в плен своего же командира 1 2.07.2022, 20:49

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Перехвачен разговор одного из захватчиков с женой.

В одном из российских батальонов военные после попытки сбежать взяли в плен своего же командира. Об этом говорится в перехвате разговора оккупанта с женой, опубликованном Главным управлением разведки Минобороны Украины.

Как захватчик рассказал возлюбленной, в соседнем подразделении командира, который хотел убежать, задержали его подчиненные.

"Четвертый батальон, они взяли в плен своего комбата. Заставили с ними быть, чтобы не съ... (убежал). Потому что у них там трехсотых дох... (много)", - говорит он.

Сам захватчик накануне попал в серьезный бой и размышляет о перспективе побега. Накануне звонка, по его словам, с его позиций вывезли "более двадцати человек трехсотых россиян".

"Да, мы вчера в п....рез попали. Я думал уже больше тебя не услышу. Та как не рисковать, когда здесь никого нет, здесь п... (все плохо). Я что, все брошу и сбегу?!",- говорит он.

По его словам, вчера его подразделение планировало бежать, но не получилось.

"Мы вчера также машины загрузили. Уже наготове валить. Команда поступила, стоять дальше", - рассказывает оккупант.

Жена спрашивает его, есть ли возможность "послать командира".