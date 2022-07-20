В Беларусь идет новая волна COVID-19 5 20.07.2022, 8:28

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Когда ждать пика заболеваемости из-за штамма «ниндзя»?

Подъем заболеваемости COVID-19 в Беларуси ожидается в начале осени, заявил в эфире телеканала ОНТ заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Беларуси Александр Тарасенко, сообщает aif.by.

Новый штамм коронавируса захватывает Европу. Он получил название "ниндзя". Подъем заболеваемости фиксируют практически повсеместно - и в Европе, и в США. Некоторые страны подумывают о возвращении к пандемическим ограничениям прошлого года.

"Ожидаем рост заболеваемости с началом сентября. Поэтому рекомендуем всем гражданам активно ревакцинироваться", - отметил Александр Тарасенко.

Как заверил заведующий лабораторией РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Павел Семижон, белорусская вакцина будет готова подстроиться под новые штаммы коронавируса. "Особенности технологии состоят в том, что мы в кратчайшие сроки можем поменять штамм вируса, что упрощает само производство и делает технологическую цепочку универсальной", - добавил он.

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