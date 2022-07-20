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Врачи рассказали, как действует на здоровье «кентавр» - новый вариант коронавируса

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  • 20.07.2022, 9:05
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Врачи рассказали, как действует на здоровье «кентавр» - новый вариант коронавируса

Эта разновидность омикрон-штамма распространяется по всему миру.

Подвариант омикрон-штамма коронавируса BA.2.75 – «кентавр» - уже проявил себя во всей красе, а врачи объяснили, чем он опасен, пишет «Комсомольская правда в Беларуси».

Хорошая новость в том, что болезнь у пациентов протекает в легкой форме, нет даже случаев госпитализации.

А рост числа заражений коронавирусом связан с распространением новых вариантов омикрон-штамма, вызванных подвариантами BA.4/BA.5.

И здесь люди чаще всего болеют в легкой форме с признаками острого респираторного заболевания.

Напомним, что ранее "кентавр" пришел в различные уголки мира от Новой Зеландии до Дании. Этот вариант заразнее предыдущего.

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