Ну что, Вова, мечтал повоевать с НАТО?7
- Аркадий Бабченко
- 21.07.2022, 11:15
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У украинской армии появляются все шансы взять Херсон.
А кучность поражает, правда? Ну что, Вова, мечтал повоевать с НАТО? Ну, ок. На, держи. В обе руки. Древнее советское говно мамонта с разлетом в полкилометра против новейших систем с кучностью – ну, сколько здесь, пара метров.
Думал, что войны все еще, как полвека назад, выигрывает толпа железа в тыщи штук? А их выигрывают маленькие чипы в ограниченных количествах. Которые все твои гигантские запасы древнего железа сводят на нет просто 13-ю установками. 13-ю!
Судя по фотографиям – еще несколько залпов, и Антоновскому мосту кранты.
Остается еще один мост в Новой Каховке. Думаю, с ним будет такая же история. И тогда российская группировка в Херсоне оказывается отрезанной от поставок.
Как они умеют наводить понтонные переправы, мы видели. А это даже не Северский Донец. Это Днепр. Нижний. В самом узком месте – 317 метров по карте.
И в этот момент херсонская группировка автоматически переименовывается в сталинградскую. Со сбрасыванием боеприпасов с самолетов на парашютах.
Ну, или не знаю там – на лодках будут по два ящика снарядов перевозить. В темноте. Ночами.
У украинской армии появляются все шансы взять Херсон.
Слава ВСУ!
Аркадий Бабченко, t.me