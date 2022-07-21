Ну что, Вова, мечтал повоевать с НАТО? 7 Аркадий Бабченко

21.07.2022, 11:15

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Аркадий Бабченко

У украинской армии появляются все шансы взять Херсон.

А кучность поражает, правда? Ну что, Вова, мечтал повоевать с НАТО? Ну, ок. На, держи. В обе руки. Древнее советское говно мамонта с разлетом в полкилометра против новейших систем с кучностью – ну, сколько здесь, пара метров.

Думал, что войны все еще, как полвека назад, выигрывает толпа железа в тыщи штук? А их выигрывают маленькие чипы в ограниченных количествах. Которые все твои гигантские запасы древнего железа сводят на нет просто 13-ю установками. 13-ю!

Судя по фотографиям – еще несколько залпов, и Антоновскому мосту кранты.

Остается еще один мост в Новой Каховке. Думаю, с ним будет такая же история. И тогда российская группировка в Херсоне оказывается отрезанной от поставок.

Как они умеют наводить понтонные переправы, мы видели. А это даже не Северский Донец. Это Днепр. Нижний. В самом узком месте – 317 метров по карте.

И в этот момент херсонская группировка автоматически переименовывается в сталинградскую. Со сбрасыванием боеприпасов с самолетов на парашютах.

Ну, или не знаю там – на лодках будут по два ящика снарядов перевозить. В темноте. Ночами.

У украинской армии появляются все шансы взять Херсон.

Слава ВСУ!

Аркадий Бабченко, t.me

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