Террорист Гиркин: Шойгу превратил армию России в сброд 13 21.07.2022, 13:47

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Экс-глава боевиков «ДНР» рассказал, почему РФ не победит Украину.

Российский военный эксперт, бывший "глава Минобороны ДНР" Игорь Гиркин, по прозвищу "Стрелков", обрушился с критикой на министра обороны России Сергея Шойгу. По его мнению, глава Минобороны РФ развалил армию до такой степени, что она превратилась в "неспособный для одоления серьезного врага сброд".

«Разве в нормальном государстве — после всего ,что произошло за 5 месяцев т.н. «СВО» — мог бы такой человек продолжать руководить Министерством обороны? После того, как выяснилось, что у нас не только ударных и разведывательных безпилотников в войсках «кот наплакал» (да и от имеющихся — 2/3 в войска привезли волонтеры), не только нет бронежилетов и современных касок для личного состава, но и НЕ ХВАТАЕТ ВСЕГО И САМОГО ЭЛЕМЕНТАРНОГО?», — возмутился российский эксперт.

По его мнению, все сроки поставки нового вооружения в российские войска были провалены «в хлам».

«Более того — нужную технику (в режиме жестких санкций) производить в достаточном количестве мы просто не можем. Командные кадры, расставленные под непосредственным руководством Сергея Кужугетовича — демонстрируют потрясающий уровень военной некомпетентности (три последовательных разгрома при форсировании Северского Донца под Белогоровкой — наглядный пример, а таких примеров можно привести еще десятки)», — пожаловался Игорь Стрелков.

Российский эксперт утверждает, что армия РФ в Украине испытывает «дикую неукомплектованность войск на фронте», где местами всего по 30-40 человек в батальонах.

«При том, что людей массово зазывают в разнообразные «легкопехотные» ЧВК (формирующиеся под эгидой и на базах МО РФ) — за это кто-то одолжен отвечать?», — возмутился российский эксперт.

По словам Игоря Стрелкова, министр обороны РФ занимался пиаром и «ламинат на плитку менял», вместо обеспечения войск всем необходимым.

«Ни слова, ни звука не прозвучало от министра обороны за 5 месяцев о реальных проблемах Вооруженных сил РФ на фронтах новой тяжелой войны. Снабжение и пополнение войск — на том-же примерно уровне (только без учета понесенных больших потерь). В линейных фронтовых частях — большое количество «отказников» («пятисотых» в новом армейском жаргоне), к военкоматам очередей добровольцев нет в помине, да и многих из тех, кто приходит — разворачивают восвояси», — констатировал Игорь Стрелков. — «И ничего не делается, чтобы данную ситуацию исправить».

«Солдат и офицеров на фронте не хватает, многие части и соединения «только на бумаге остались», технику гоним с хранения середины прошлого века. Мобилизованных ополченцев «ЛДНР» пулеметами ДП образца 1928 года и трехлинейными винтовками образца 1891 года вооружаем», — заявил он.

По мнению Игоря Стрелкова, министр обороны РФ Сергей Шойгу должен бы потребовать от Владимира Путина объявить мобилизацию.

«Опять-же — что-бы сделал «внезапно почестневший» министр обороны на месте Сергея Кужугетовича? — Наверное, пришел бы к президенту и сказал бы: «Дорогой Владимир Владимирович! Не могу я больше так!.. Объяви мобилизацию — надо ведь пополнить и вооружить армию! А если не можешь — отправь меня в отставку, я так не могу руководить… проиграем войну ведь!», — написал Игорь Стрелков.

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