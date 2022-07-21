Байден сдал положительный тест на коронавирус 21.07.2022, 17:58

Президента США изолируют в Белом доме.

Президент США Джо Байден сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию и будет работать удаленно. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба Белого дома.

«Он полностью вакцинирован, дважды ревакцинирован и испытывает очень легкие симптомы», — говорится в сообщении.

В Белом доме пояснили, что Байден будет изолирован в своей резиденции, но продолжит работать. В соответствии с протоколом администрации президента США, глава государства сможет вернуться к обычному формату работы только после отрицательного теста на COVID-19.

«Белый дом будет ежедневно предоставлять обновленную информацию о состоянии президента», — добавили в пресс-службе.

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