Греческий «Арис» забил пять голов «Гомелю» в Лиге конференций
- 21.07.2022, 23:29
Гомельчане сумели отыграть лишь один мяч.
В первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций «Арис» разгромил «Гомель».
АРИС — ГОМЕЛЬ — 5:1
АРИС: Хулиан (к) — Одубаджо, Фабиано, Брабец, Пеерсман (Хациянну, 83) — Дукур, Дабо (Шейх, 70) — Итурбе (Манчини, 70), Пальма, Рафаэл Камашу — Грей (Мазику, 83).
Запасные: Каракасидис, Сиабанис, Мармаридис, Жервиньо, Танулис, Панагидис, Сгурос.
ГОМЕЛЬ: Садовский — Кучинский, Матвейчик, Аффи, Пантя — Бага, Костров (к) — Адеола (Ермакович, 73), Алексиевич (Ануфриев, 45), Седько — Макась (Гоголашвили, 73).
Запасные: Наумович, Ковалев, Козловский, Шевченко, Потапенко, Совпель, Кузьменок.
ГОЛЫ: 0:1 — Аффи (11). 1:1 — Грей (16, пенальти). 2:1 — Итурбе (28). 3:1 — Рафаэл Камашу (31). 4:1 — Пальма (61). 5:1 — Грей (78).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Макась (33), Ануфриев (46+), Седько (75).