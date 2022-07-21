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Греческий «Арис» забил пять голов «Гомелю» в Лиге конференций

  • 21.07.2022, 23:29
Греческий «Арис» забил пять голов «Гомелю» в Лиге конференций

Гомельчане сумели отыграть лишь один мяч.

В первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций «Арис» разгромил «Гомель».

АРИС — ГОМЕЛЬ — 5:1

АРИС: Хулиан (к) — Одубаджо, Фабиано, Брабец, Пеерсман (Хациянну, 83) — Дукур, Дабо (Шейх, 70) — Итурбе (Манчини, 70), Пальма, Рафаэл Камашу — Грей (Мазику, 83).

Запасные: Каракасидис, Сиабанис, Мармаридис, Жервиньо, Танулис, Панагидис, Сгурос.

ГОМЕЛЬ: Садовский — Кучинский, Матвейчик, Аффи, Пантя — Бага, Костров (к) — Адеола (Ермакович, 73), Алексиевич (Ануфриев, 45), Седько — Макась (Гоголашвили, 73).

Запасные: Наумович, Ковалев, Козловский, Шевченко, Потапенко, Совпель, Кузьменок.

ГОЛЫ: 0:1 — Аффи (11). 1:1 — Грей (16, пенальти). 2:1 — Итурбе (28). 3:1 — Рафаэл Камашу (31). 4:1 — Пальма (61). 5:1 — Грей (78).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Макась (33), Ануфриев (46+), Седько (75).

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