Лукашисты «кинули» на деньги школьников из Гомельской области 3 22.07.2022, 13:31

1,542

Детей отправили работать в зверохозяйство и обманули.

Школьников из Калинковичей «кинули» на деньги, когда они трудились в зверохозяйстве по направлению от БРСМ, сообщает телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

Мама 15-летней школьницы рассказала все подробности каторжного труда детей в стройотряде за 72 рубля. Хотя изначально зверохозяйство должно было заплатить в несколько раз больше. Когда мама звонила в БРСМ — ее там заверяли, что все будет честно. Но в итоге дети получили копейки.

«Как вы думаете, сколько на таких откатах зарабатывают функционеры БРСМ?», — спрашивает телеграм-канал.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».