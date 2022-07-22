Лукашисты «кинули» на деньги школьников из Гомельской области

Лукашисты «кинули» на деньги школьников из Гомельской области3
- 22.07.2022, 13:31
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Детей отправили работать в зверохозяйство и обманули.
Школьников из Калинковичей «кинули» на деньги, когда они трудились в зверохозяйстве по направлению от БРСМ, сообщает телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».
Мама 15-летней школьницы рассказала все подробности каторжного труда детей в стройотряде за 72 рубля. Хотя изначально зверохозяйство должно было заплатить в несколько раз больше. Когда мама звонила в БРСМ — ее там заверяли, что все будет честно. Но в итоге дети получили копейки.
«Как вы думаете, сколько на таких откатах зарабатывают функционеры БРСМ?», — спрашивает телеграм-канал.